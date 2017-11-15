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В Каменке осужден водитель, задавивший коллегу на погрузчике

09:25 | 15.11.2017 | Криминал

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года ограничения свободы назначено работнику ОАО «Студенецкий мукомольный завод» в Каменском районе Пензенской области, который признан судом виновным в смерти коллеги.

В Каменке осужден водитель, задавивший коллегу на погрузчике

Фото: Penza.sledkom.ru

«Вечером 30 августа тракторист-машинист 1973 года рождения, управляя мини-погрузчиком «Bobcat», позволил четверым рабочим сесть в ковш и продолжил движение в мастерскую. По ходу движения он поднял ковш вверх. Рабочий 1963 года рождения потерял равновесие и выпал под колеса двигавшегося погрузчика», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что при падении мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму.

«Водитель погрузчика не смог своевременно отреагировать и не сразу остановил транспортное средство, вследствие чего допустил наезд на мужчину, причинив ему закрытую тупую травму грудной клетки», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, на следующий день потерпевший скончался в больнице.

«Водитель погрузчика на 3 года лишен права управления транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу», — добавила Татьяна Махницкая.
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