В суд передано дело по факту убийства мужчины в Каменке Криминал

Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по факту совершения 21-летней жительницей Каменки Пензенской области деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» направлено в суд для применения к ней принудительных мер медицинского характера.

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«В ночь с 7 на 8 сентября девушка 1996 года рождения находилась в своем доме, где вместе с матерью, отчимом и его знакомым распивала спиртные напитки. В ходе общения между девушкой и гостем произошел конфликт, в результате которого она схватила нож и нанесла им не менее двух ударов в область грудной клетки потерпевшего. Последний, потеряв равновесие, упал на пол», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, после этого она взяла еще один нож.

«Двумя ножами она наносила множественные удары в область головы, тела, рук и ног мужчины, причинив ему более 150 колото-резаных ранений. В этот момент отчим девушки спал, а ее мать находилась в другой комнате дома», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, мужчина 1972 года рождения от полученных телесных повреждений скончался через непродолжительный промежуток времени на месте преступления.

«Проведенной судебной психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние девушки лишало ее способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — добавила Татьяна Махницкая.