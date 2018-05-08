В Пензе возбуждено уголовное дело по факту организации азартных игр Криминал

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр группой лиц по предварительному сговору возбуждено в Пензе.

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«По данным следствия, в декабре 2017 года житель Пензенского района 1989 года рождения решил незаконно организовать и проводить на территории областного центра азартные игры с использованием специального оборудования и интернета. С этой целью в начале января 2018 года он приобрел, а затем организовал поставку, размещение и хранение в помещении гаража на улице Заводской в Пензе не менее семи игровых автоматов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, с января по апрель 2018 года злоумышленник арендовал два киоска, расположенных около торговых центров на улицах Ладожской и Ульяновской в Пензе, где установил минимум по одному игровому терминалу.

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«Примерно в марте–апреле 2018 года мужчина познакомился с жителем Пензы 1993 года рождения, поскольку тот обладал техническими познаниями и периодически оказывал ему услуги по ремонту игрового оборудования. В апреле 2018 года он предложил знакомому совместно заняться незаконной деятельностью, и тот согласился», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что житель Пензенского района сам занимался деньгами, проигранными клиентами, расходами на аренду, выплатой выигрышей и поиском помещений для дальнейшей организации азартных игр, а его соучастник осуществлял техобслуживание автоматов и периодически отдавал выигрыш игрокам.

«28-летний организатор незаконной игорной деятельности все денежные средства, полученные в результате азартных игр, присваивал себе. Часть из них он отдавал своему подельнику. Игровое оборудование изъято сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия», — добавила она.