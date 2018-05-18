В Пензенской области вновь появились лжепрокуроры Криминал

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Случаи мошеннических действий со стороны лиц, которые действуют под видом сотрудников прокуратуры, вновь зафиксированы в Пензенской области.

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«Они звонят директорам муниципальных учреждений, представляются руководителями органов прокуратуры и сообщают о необходимости явиться для обсуждения возникших в ходе проверки вопросов. Через некоторое время злоумышленники по телефону просят по пути в прокуратуру что-либо приобрести или перечислить денежную сумму на мобильный телефонный номер, обещая вернуть деньги и стоимость покупок», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что по всем таким фактам проводятся проверки.

«Еще раз обращаем внимание жителей нашего региона на то, что работники прокуратуры ни с какими просьбами о перечислении денежных средств, покупке каких-либо подарков, обещаниями получения вознаграждения к гражданам и должностным лицам обращаться не могут. Если на ваш телефон поступил звонок с такими просьбами от имени работника прокуратуры, знайте, что в отношении вас пытаются совершить мошеннические действия», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова рекомендовала при получении подобных звонков обращаться в полицию.