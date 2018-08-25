В Пензе пенсионерка перевела 40 тыс. рублей мошеннику, действовавшему от имени ее внука Криминал

Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. 72-летняя жительница Пензы перевела 40 тыс. рублей мошеннику, который в телефонном разговоре представился ее внуком. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«По словам пенсионерки, на ее мобильный телефон позвонил неизвестный. Голосом, похожим на голос внука, он сказал, что у него на работе неприятности и для их урегулирования необходимо перечислить 40 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что пожилая женщина выполнила все инструкции злоумышленника и перевела ему деньги.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.