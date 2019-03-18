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В Пензе бдительные жители помогли задержать наркосбытчиков

11:19 | 18.03.2019 | Криминал

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Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Бдительные граждане, сообщившие по телефону доверия УМВД России по Пензенской области о троих подозрительных молодых людях на улице Мира, помогли задержать наркосбытчиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В Пензе бдительные жители помогли задержать наркосбытчиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для проверки информации по указанному адресу были незамедлительно направлены наряды полиции и Росгвардии. Стражи порядка задержали троих граждан, у одного из которого при личном досмотре обнаружили пакетик с веществом, предположительно, наркотического действия. На место вызвали сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, которые осмотрели мобильные устройства задержанных и обнаружили в них информацию о тайниках с запрещенными веществами, размещенными на территории города», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что в итоге было установлено местонахождение 40 «закладок».

«Задержанных, а ими оказались жители другого региона в возрасте от 20 до 24 лет, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Они пояснили, что наркотик привезли с собой, арендовали в Пензе квартиру, где фасовали запрещенные вещества на розничные партии и раскладывали их по потайным местам», — пояснили в УМВД.

В ведомстве добавили, что по факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.

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