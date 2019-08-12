Двое уроженцев Таджикистана подозреваются в сбыте героина в Пензе Криминал

Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Двое уроженцев Таджикистана — женщина 1993 года рождения и мужчина 1996 года рождения — подозреваются в сбыте героина на территории Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, они были задержаны после того, как сошли с рейсового автобуса и приступили к оборудованию тайников на территории Ленинского района.

«В ходе личного досмотра, а также из сделанных злоумышленниками закладок оперативники изъяли 139 свертков с героином», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что, по имеющимся данным, злоумышленники занимались сбытом наркотиков в Пензе начиная с мая 2019 года.

«Запрещенные вещества они приобретали на территории Московской области и фасовали на разовые дозы в съемной квартире в Москве, после чего привозили криминальный груз в Пензу и раскладывали его по потайным местам», — сказали в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.