EN
15:32:38 Понедельник, 12 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Двое уроженцев Таджикистана подозреваются в сбыте героина в Пензе

13:14 | 12.08.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Двое уроженцев Таджикистана — женщина 1993 года рождения и мужчина 1996 года рождения — подозреваются в сбыте героина на территории Пензы.

Двое уроженцев Таджикистана подозреваются в сбыте героина в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, они были задержаны после того, как сошли с рейсового автобуса и приступили к оборудованию тайников на территории Ленинского района.

«В ходе личного досмотра, а также из сделанных злоумышленниками закладок оперативники изъяли 139 свертков с героином», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что, по имеющимся данным, злоумышленники занимались сбытом наркотиков в Пензе начиная с мая 2019 года.

«Запрещенные вещества они приобретали на территории Московской области и фасовали на разовые дозы в съемной квартире в Москве, после чего привозили криминальный груз в Пензу и раскладывали его по потайным местам», — сказали в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Загрузка...
Читайте также
Подростки из Сердобска станут участниками съезда школьных лесничеств В Пачелме за смерть собутыльника будут судить мужчину, жившего на заброшенном вокзале
Для пензенского центра крови приобретена диагностическая ПЦР-станция Библиотеке Каменского района планируется присвоить имя Петра Замойского
В Пензенской области 17 августа будет открыта охота на водоплавающую дичь К работе дорожников на улице Чкалова в Пензе возникли замечания
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама