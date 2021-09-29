Под Пензой женщина после общения с мошенниками задолжала банкам около 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. 59-летняя жительница Мокшанского района Пензенской области, ставшая жертвой телефонного мошенничества, задолжала банкам около 2 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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В нем поясняется, что женщина разместила в интернете объявление о поиске работы, после чего ей позвонил неизвестный, который предложил собеседнице заняться проверкой текстов.

«Чтобы начать работать ей было необходимо установить на свой телефон несколько приложений и создать счет платежной системы для получения заработка», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что затем с жительницей Мокшанского района связался другой злоумышленник, представившийся ее куратором, который проинформировал ее о необходимости перечисления на счет 8 тыс. рублей, чтобы тот «заработал».

«Так как у гражданки денег не оказалось, она воспользовалась кредитной картой. После этого звонивший заговорил женщину и предложил ей оформить на свое имя кредит. Следуя указаниям злоумышленника, она через приложение банка оформила на свое имя кредит в размере 980 тыс. рублей. Далее аналогичным образом заявительница оформила кредит в другом банке на сумму 989 тыс. рублей. Гражданка неоднократно пыталась отменить операции, но незнакомец объяснил ей, что если она это сделает, то денежные средства обратно не вернет. Впоследствии все деньги потерпевшая перевела на расчетные счета злоумышленников», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».