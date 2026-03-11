12:48:45 Среда, 11 марта
В Заречном дворник угрожал коллеге убийством из-за плохой уборки льда, возбуждено уголовное дело

11:26 | 11.03.2026 | Криминал

Пенза, 11 марта 2026. PenzaNews. Дворник угрожал коллеге убийством из-за плохой уборки льда на одной из придомовых территорий в Заречном Пензенской области, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Заречном дворник угрожал коллеге убийством из-за плохой уборки льда, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«С заявлением о преступлении обратился местный житель 1974 года рождения. Он сообщил, что его коллега угрожал ему убийством. Полицейские установили 62-летнего подозреваемого, который рассказал, что в день совершения преступления вместе с заявителем выполнял работу по уборке льда с придомовой территории. В ходе колки льда между дворниками возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Подозреваемый высказал претензию в адрес заявителя по факту его некачественной работы. Разозлившись, мужчина схватил ледоруб и стал угрожать своему оппоненту убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


