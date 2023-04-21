Житель Нижнеломовского района предстанет перед судом за убийство трех человек Криминал

Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. 43-летний житель Нижнеломовского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве трех человек.

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«По версии следствия, вечером 26 марта 2022 года злоумышленник и двое его знакомых в его квартире на улице Сергеева в Нижнем Ломове играли в карты и распивали спиртное. Когда один из приятелей уснул, между обвиняемым и вторым гостем возникла ссора. Слова гостя показались мужчине обидными. Он взял провод и набросил его на шею обидчика, однако тот смог высвободиться и попытался покинуть квартиру. Злоумышленник проследовал за ним и в коридоре кухонным ножом и умышленно нанес не менее 10 травматических воздействий в область шеи и лицевой части головы 35-летнего гостя. Потерпевший скончался на месте», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что с целью избавления от следов преступления злоумышленник при помощи второго товарища, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перенес тело погибшего в подвал многоквартирного дома и прикопал; в последующем он сообщил о преступлении своим знакомым, которые обнаружили труп и вызвали сотрудников полиции.

«В ходе расследования злоумышленник вину признал, а также сообщил, что в 1999 и 2010 годах в Нижнеломовском районе убил еще двоих мужчин 1976 и 1974 годов рождения, которые вели бродяжнический образ жизни. В рамках предварительного следствия были добыты доказательства, подтверждающие его виновность в убийстве указанных лиц», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, уголовное дело, обвинительное заключение по которому было утверждено прокуратурой региона, направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Светлана Артамонова.