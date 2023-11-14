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В Пензе посетитель супермаркета похитил тележку, чтобы довести арбуз до дома

09:41 | 14.11.2023 | Криминал

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Пенза, 14 ноября 2023. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту кражи тележки для покупок, которую похитил один из посетителей супермаркета, чтобы довезти арбуз до дома.

В Пензе посетитель супермаркета похитил тележку, чтобы довести арбуз до дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о краже из магазина. Неизвестный посетитель супермаркета похитил тележку для покупок. Ущерб составил 3 тыс. рублей. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции опросили персонал магазина и возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Их подозрение пало на местного жителя 1971 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что для выяснения всех обстоятельств случившегося мужчина был доставлен в отдел полиции.

«Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что купил в магазине арбуз, который оказался слишком тяжелым. Тогда он решил похитить тележку, чтобы довезти покупку до дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

В тексте напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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