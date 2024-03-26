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В Спасском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

09:41 | 26.03.2024 | Криминал

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Пенза, 26 марта 2024. PenzaNews. Житель Спасского района Пензенской области 1973 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Спасском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что ее сожитель дома распивал спиртные напитки. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стал подозревать женщину в неверности. На этой почве между ними возник конфликт. Ревнивый мужчина взял в руки стеклянную банку и стал угрожать сожительнице убийством. После этого женщина обратилась за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении.

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