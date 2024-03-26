В Спасском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 26 марта 2024. PenzaNews. Житель Спасского района Пензенской области 1973 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ходе опроса заявительницы установлено, что ее сожитель дома распивал спиртные напитки. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стал подозревать женщину в неверности. На этой почве между ними возник конфликт. Ревнивый мужчина взял в руки стеклянную банку и стал угрожать сожительнице убийством. После этого женщина обратилась за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении.