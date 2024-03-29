В Пензе 16-летний подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотического средства Криминал

Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере возбуждено в отношении 16-летнего жителя Пензы.

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«По данным следствия, зимой 2024 года несовершеннолетний решил заработать денежные средства путем участия в деятельности по незаконному сбыту наркотических средств. В конце февраля 2024 года подозреваемый, получив в ходе переписки в сети интернет сведения о местонахождении «закладки» массой не менее 1,96 грамма, что является значительным размером, забрал ее, доставил по месту жительства, расфасовал наркотик на более мелкие партии и успел оборудовать несколько новых тайников с наркотиком на территории Октябрьского района города Пензы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, не был доведен подростком до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку он был задержан сотрудниками полиции, наркотик изъят.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказала собеседница агентства.