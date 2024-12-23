Жителя Пензы будут судить за причинение смерти женщине и избиение мужчины Криминал

Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. 34-летний житель Пензы предстанет перед судом за причинение смерти женщине и избиение мужчины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 28 сентября 2024 года в квартире на 3-м проезде Рахманинова в городе Пензе обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым и сожительницей последнего. Через некоторое время между сожителями произошла ссора, в которую вмешался обвиняемый, что спровоцировало конфликт между мужчинами. В ходе выяснения отношений обвиняемый ударил потерпевшего сковородой по голове, затем нанес множественные удары руками, ногами и сковородой по голове и телу женщины, которая отказалась выпускать его из квартиры, сообщив о его противоправном поведении в полицию. Прибывшие по сообщению о преступлении полицейские задержали мужчину. 40-летняя потерпевшая была госпитализирована, через несколько дней она скончалась в больнице от полученной травмы головы. Ее сожителю обвиняемым причинен легкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия фигурант уголовного дела по ходатайству следователя содержался под стражей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в тексте.