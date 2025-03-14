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В Пензе двое бывших работников филиала телекоммуникационной компании осуждены за взятки

10:39 | 14.03.2025 | Криминал

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Пенза, 14 марта 2025. PenzaNews. Двое бывших работников пензенского филиала телекоммуникационной компании в зависимости от роли каждого осуждены за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

В Пензе двое бывших работников филиала телекоммуникационной компании осуждены за взятки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в мае 2023 года финансовый директор организации, занимающейся строительством линий связи, обратился к директору сервисного центра пензенского филиала телекоммуникационной компании для создания благоприятных условий работы организации: выделение новых объектов, строительство которых занимало бы наименьшее количество времени при сохранении финансовой выгоды, ускоренное и беспрепятственное подписание документов при приемке объектов завершенного строительства. Директор сервисного центра передал данную просьбу техническому директору компании, который предложил получать от представителя организации взятки в размере 6% от суммы оплаты за выполненные работы, а директору сервисного центра — выступить в роли посредника, на что тот согласился. В ноябре 2023 года посредник получил от финансового директора организации взятку в размере 50 тыс. рублей для передачи техническому директору регионального филиала компании, в декабре 2023 года — еще 100 тыс. рублей, из которых 50 тыс. рублей взяткополучатель передал в качестве благодарности посреднику», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что очередную часть незаконного вознаграждения в размере 210 тыс. рублей посредник получил 11 января 2024 года, после чего был задержан.

«В ходе предварительного следствия по ходатайству следователя в обеспечительных целях наложен арест на автомобиль, земельный участок, денежные средства обвиняемых на общую сумму более 6 млн. рублей.

Приговором суда бывшему техническому директору регионального филиала телекоммуникационной компании назначено наказание в виде штрафа в размере 2,8 млн. рублей, посреднику — в виде штрафа в размере 1,2 млн. рублей, с подсудимых в федеральный бюджет также взыскано с каждого по 100 тыс. рублей, полученных ими в результате совершения коррупционных преступлений. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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