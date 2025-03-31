Житель Каменки угрожал сестре убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 31 марта 2025. PenzaNews. Житель Каменки Пензенской области 1989 года рождения угрожал сестре убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по Каменскому району поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила о том, что сын угрожает убийством своей сестре. Участковые уполномоченные незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что проживает со своей матерью. В день преступления к ним в гости на несколько дней приехала сестра 1982 года рождения, чтобы помочь матери по дому. Ночью мужчина проснулся и начал курить в квартире. Это не понравилось потерпевшей, и она сделала ему замечание. Разозлившись, злоумышленник ударил родственницу по лицу и начал душить ее со словами об угрозе убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.