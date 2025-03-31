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Житель Каменки угрожал сестре убийством, возбуждено уголовное дело

09:20 | 31.03.2025 | Криминал

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Пенза, 31 марта 2025. PenzaNews. Житель Каменки Пензенской области 1989 года рождения угрожал сестре убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Житель Каменки угрожал сестре убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Каменскому району поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила о том, что сын угрожает убийством своей сестре. Участковые уполномоченные незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что проживает со своей матерью. В день преступления к ним в гости на несколько дней приехала сестра 1982 года рождения, чтобы помочь матери по дому. Ночью мужчина проснулся и начал курить в квартире. Это не понравилось потерпевшей, и она сделала ему замечание. Разозлившись, злоумышленник ударил родственницу по лицу и начал душить ее со словами об угрозе убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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