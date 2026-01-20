19:23:59 Вторник, 20 января
До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший супруге убийством

09:50 | 20.01.2026 | Криминал

Пенза, 20 января 2026. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Нижнеломовского района Пензенской области 1979 года рождения, который, будучи пьяным, угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В МО МВД России «Нижнеломовский» поступило сообщение от местной жительницы 1986 года рождения. По словам женщины, супруг угрожал ей убийством топором. По указанному адресу прибыл участковый уполномоченный полиции. [...] Мужчина признался, что алкоголь спровоцировал у него чувство ревности к супруге, которая начала проводить больше времени на работе. На этой почве между ними возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник схватил топор и начал замахиваться им в сторону супруги, угрожая убийством. Испугавшись, потерпевшая выбежала из дома на улицу и обратилась за помощью в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».


