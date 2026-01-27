В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей, которые спровоцировали конфликт в ресторане быстрого питания Происшествия

Пенза, 27 января 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали двоих пьяных молодых людей, которые спровоцировали конфликт в одном из ресторанов быстрого питания в Первомайском районе Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сигнал о нарушении общественного порядка поступил в ночное время. Прибыв на место, росгвардейцы установили, что молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распивали крепкоградусную настойку и пиво, после чего спровоцировали конфликт с работниками ресторана быстрого питания. На законные требования сотрудников правопорядка нарушители должным образом не реагировали и пытались продолжить конфликт», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудники вневедомственной охраны оперативно пресекли противоправные действия, после чего молодые люди были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства непосредственно на месте происшествия.