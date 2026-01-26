В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 26 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Пензы 1976 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Политотдельской в Каменке. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Подозреваемый дал признательные показания. Он сообщил, что ранее был лишен права управления транспортными средствами, однако продолжил ездить на автомобиле. Затем в целях уклонения от возможной уголовной ответственности злоумышленник приобрел в сети интернет поддельное водительское удостоверение стоимостью 20 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.