В Лунинском районе пожилой мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу

Пенза, 5 февраля 2026. PenzaNews. Житель Лунинского района Пензенской области 1939 года рождения после общения с телефонным мошенником, который выдал себя за сотрудника силового ведомства, передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу около своего дома.

По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник сообщил пенсионеру, что его аккаунт на портале госуслуг взломан и от его имени осуществляются переводы денежных средств в поддержку экстремистских организаций.

«Затем звонивший рекомендовал пенсионеру обналичить и передать свои сбережения курьеру в целях предотвращения противоправных действий и сохранности денежных средств. Мужчина, следуя указаниям собеседника, снял около 1,5 млн. рублей и передал их неизвестному возле своего подъезда. Спустя некоторое время потерпевший понял, что попался на уловку мошенников, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».