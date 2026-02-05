11:16:27 Четверг, 5 февраля
В Лунинском районе пожилой мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу

09:18 | 05.02.2026 | Криминал

Пенза, 5 февраля 2026. PenzaNews. Житель Лунинского района Пензенской области 1939 года рождения после общения с телефонным мошенником, который выдал себя за сотрудника силового ведомства, передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу около своего дома.

В Лунинском районе пожилой мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник сообщил пенсионеру, что его аккаунт на портале госуслуг взломан и от его имени осуществляются переводы денежных средств в поддержку экстремистских организаций.

«Затем звонивший рекомендовал пенсионеру обналичить и передать свои сбережения курьеру в целях предотвращения противоправных действий и сохранности денежных средств. Мужчина, следуя указаниям собеседника, снял около 1,5 млн. рублей и передал их неизвестному возле своего подъезда. Спустя некоторое время потерпевший понял, что попался на уловку мошенников, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


