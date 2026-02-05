Телефонные мошенники выманили у жительницы Мокшанского района 9 млн. рублей Криминал

Пенза, 5 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Мокшанского района Пензенской области 1973 года рождения лишилась 9 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонил неизвестный и сообщил о якобы полагающейся награде, для получения которой попросил продиктовать код из SMS-сообщения.

«Через некоторое время ей поступил новый звонок от незнакомца. Мужчина сообщил сельчанке, что она разговаривала с мошенниками и теперь ее сбережения в опасности. Якобы для того, чтобы избежать тяжелых последствий, звонивший продиктовал подробный план действий. Следуя ему, женщина в течение десяти дней обналичила свои сбережения в размере 9 млн. рублей и передала их курьерам. После того, как собеседник перестал выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».