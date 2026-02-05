16:18:23 Четверг, 5 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Телефонные мошенники выманили у жительницы Мокшанского района 9 млн. рублей

12:48 | 05.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 5 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Мокшанского района Пензенской области 1973 года рождения лишилась 9 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Телефонные мошенники выманили у жительницы Мокшанского района 9 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонил неизвестный и сообщил о якобы полагающейся награде, для получения которой попросил продиктовать код из SMS-сообщения.

«Через некоторое время ей поступил новый звонок от незнакомца. Мужчина сообщил сельчанке, что она разговаривала с мошенниками и теперь ее сбережения в опасности. Якобы для того, чтобы избежать тяжелых последствий, звонивший продиктовал подробный план действий. Следуя ему, женщина в течение десяти дней обналичила свои сбережения в размере 9 млн. рублей и передала их курьерам. После того, как собеседник перестал выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Лунинском районе пожилой мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу Михаил Бычков назначен прокурором Тамалинского района
Условный срок получил житель Пензы, предоставивший при оформлении кредита на автомобиль фиктивную справку о работе в колледже Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перечислил на чужие счета 480 тыс. рублей
В Земетчино столкнулись грузовик и легковушка, пострадал молодой человек В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама