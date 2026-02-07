Суд арестовал задержанного после перестрелки на Рублевке мужчину, обвиняемого в совершении убийств жителя Пензы и таксиста Криминал

Пенза, 7 февраля 2026. PenzaNews. Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного после перестрелки на Рублевском шоссе Алексея Ланчикова, которому предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, в том числе двух убийств — жителя Пензы и водителя такси.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы 6 февраля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ланчикова Алексея Александровича, обвиняемого в совершении убийства организованной группой из корыстных побуждений, сопряженного с разбоем, и незаконном ношении огнестрельного оружия», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

По информации пресс-службы СКР, ранее следственными органами СКР по городу Москве Алексею Ланчикову было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». С его участием была проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал и показал, как он и его соучастник убили таксиста на Большой Филевской улице в Москве. Обвиняемый также описал, как его сообщник оказал вооруженное сопротивление полицейским, прибывшим для их задержания.

Кроме того, следователем СУ СКР по Пензенской области Алексею Ланчикову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», пп. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». В результате совместной работы следователей и оперативных сотрудников регионального УМВД в Пензе было обнаружено тело 39-летнего потерпевшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по версии следствия, в период с 28 по 29 января 2026 года на территории Октябрьского района города Пензы двое злоумышленников, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили 39-летнего мужчину и совершили его убийство. После этого они скрылись с места происшествия.

3 февраля оперативные сотрудники полиции с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых прибыли к одному из жилых домов на Рублевском шоссе в Москве. В подъезде дома они обнаружили злоумышленников. Один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление, в результате применения правоохранителями табельного оружия он получил смертельные ранения. Второй фигурант был задержан.

4 февраля на территории парковки вблизи улицы Большой Филевской в Москве было обнаружено тело таксиста, который, по данным следствия, привез фигурантов из Самарской области в Москву. Предварительно установлено, что водитель такси согласился довезти подозреваемых за 85 тыс. рублей до столицы, однако по прибытии они отказались оплачивать поездку.

В рамках расследования похищения и убийства 39-летнего мужчины в Пензе установлено, что преступления были совершены на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов. Соучастниками было совершено разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни, у потерпевшего и его супруги были похищены денежные средства, ювелирные изделия.