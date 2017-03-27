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В Пензенской области оценили продвижение библиотек в интернете

13:18 | 27.03.2017 | Культура

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Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Центральная межпоселенческая библиотека Нижнеломовского района Пензенской области признана лучшей в регионе по итогам конкурса, в ходе которого оценивалось качество библиотечно-информационных интернет-ресурсов.

В Пензенской области оценили продвижение библиотек в интернете. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второе место заняла центральная библиотечная система Земетчинского района, третье — межпоселенческая центральная районная библиотека Сердобского района.

Гран-при удостоен сайт «Клубы. Богословка», он же получил приз зрительских симпатий.

Как сообщили в администрации пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, конкурс был призван выявить лучшие интернет-ресурсы, обеспечивающие открытость и доступность информации о библиотеках региона. Кроме того, организаторы стремились активизировать работу библиотек по наполнению своих сайтов и их поддержанию в актуальном состоянии.
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