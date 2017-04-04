Под письмом в поддержку «Перекрестка надежд» подписались более 20 деятелей культуры Пензы Культура

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Более 20 деятелей культуры выразили возмущение позицией художественного руководителя театра пластики и танца «Барокко» Альфии Чатаевой, которая подвергла критике организацию XIV открытого городского фестиваля-конкурса хореографических коллективов «Перекресток надежд» в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Хореографическая общественность города возмущена публикацией Альфии Чатаевой в СМИ о качестве и уровне проведения 14 открытого городского фестиваля хореографических коллективов «Перекресток надежд». В течение 14 лет в нашем городе проходит замечательный фестиваль, вместе с которым «выросли» многие пензенские хореографические коллективы. На протяжении всего периода существования фестиваля в составе жюри работают компетентные и известные в регионе хореографы», — говорится в тексте письма, поступившего в редакцию ИА «PenzaNews» днем во вторник, 4 апреля.

В нем добавляется, что «Перекресток надежд» отличается добрым и внимательным отношением к участникам, родителям и руководителям коллективов.

«Наш фестиваль — это серьезная творческая и методическая площадка для руководителей, педагогов, балетмейстеров и самих конкурсантов, поскольку компетентное жюри готово разобрать каждый номер, исправить ошибки. Где же еще учиться, как не у профессионалов своего дела», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что худрук коллектива «Барокко» «попрала профессиональные чувства хореографов Пензы и области».

«И, конечно, всю культурную общественность и вообще всю интеллигенцию города и области возмутило то, что Альфия Чатаева усомнились в компетентности и профессионализме членов жюри 14 открытого городского фестиваля хореографических коллективов «Перекресток надежд», — говорится в письме.

Также в нем приводятся слова поддержки в адрес руководства и коллектива центра хореографического искусства, где, по мнению авторов письма, мероприятия «всегда хорошо организованы и четко спланированы», сцена является намоленной, а руководителям хореографических коллективов «всегда готовы прийти на помощь».

Под письмом подписались представители центра хореографического искусства, центра культуры и досуга, детских школ искусств имени Ю.Е. Яничкина, «Гармония» и №12, центра развития творчества детей и юношества, дворца детского (юношеского) творчества, двух колледжей — искусств, а также пищевой промышленности и коммерции, а также школ №№36, 59, 71 и 74.

Ранее свою позицию высказал директор центра хореографического искусства Валерий Ануфриев.