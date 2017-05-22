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На поддержку учреждений культуры Пензенской области направят 30 млн. рублей

11:55 | 22.05.2017 | Культура

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Более 30 млн. рублей будет выделено из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, укрепление материально-технической базы домов культуры Пензенской области.

На поддержку учреждений культуры Пензенской области направят 30 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в частности, планируется приобретение портативных видеоувеличителей для литературных музеев.

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Новое оборудование позволит адаптировать музейное пространство для слабовидящих посетителей.

Часть средств будет направлена на реализацию проекта по созданию в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского адаптивных версий спектаклей для детей с расстройствами аутистического спектра.

Около месяца назад пензенской публике был представлен спектакль «Аленький цветочек», адаптированный для детей с особенностями развития.
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