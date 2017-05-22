На поддержку учреждений культуры Пензенской области направят 30 млн. рублей Культура

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Более 30 млн. рублей будет выделено из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, укрепление материально-технической базы домов культуры Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в частности, планируется приобретение портативных видеоувеличителей для литературных музеев.

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Новое оборудование позволит адаптировать музейное пространство для слабовидящих посетителей.

Часть средств будет направлена на реализацию проекта по созданию в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского адаптивных версий спектаклей для детей с расстройствами аутистического спектра.

Около месяца назад пензенской публике был представлен спектакль «Аленький цветочек», адаптированный для детей с особенностями развития.