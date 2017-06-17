В пензенском драмтеатре открыта продажа билетов на «Визит алой дамы» Культура

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Продажа билетов на заключительную премьеру 224-го театрального сезона — трагифарс «Визит алой дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта — стартовала в кассах пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского и через интернет в минувшую пятницу, 16 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Цена составляет от 200 до 500 рублей.

«Визит алой дамы» станет бенефисом заслуженной артистки России Натальи Старовойт.

Как сообщается на сайте драмтеатра, ставит спектакль молодой московский режиссер Павел Артемьев — выпускник мастерской народного артиста России Леонида Хейфеца в ГИТИСе.

Вместе с художником-постановщиком Екатериной Будниковой и художником по костюмам Анастасией Щербаковой — обе они также из Москвы — режиссер решает постановку как яркое, гротесковое, практически цирковое действо со спецэффектами и необычными костюмами персонажей.

Музыку для спектакля сочинил композитор Валерий Куликов, вокалом с актерами занимается педагог Ольга Роба, а танцы ставит балетмейстер Наталья Кинге.

В «Визите алой дамы» занята большая часть труппы. Главную роль — эксцентричной миллиардерши Клары Цаханассьян — исполнит Наталья Старовойт, а роль ее бывшего возлюбленного Альфреда Илла — заслуженный работник культуры Пензенской области Евгений Панов.

Первые показы пройдут 5 и 6 июля.