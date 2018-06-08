В Пензенской области отметят 80-летие музея-усадьбы Белинского Культура

Белинский, 8 июня 2018. PenzaNews. Праздничные мероприятия, посвященные 170-летию со дня смерти критика Виссариона Белинского и 80-летию музея-усадьбы, состоятся в Белинском Пензенской области в понедельник, 11 июня.

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Мероприятия начнутся с литературного митинга у памятника Виссариону Белинскому, в котором примут участие пензенские писатели и поэты, представители общественности, сотрудники музеев и краеведы.

Народные умельцы Белинского района представят участникам праздника свою рекламную и сувенирную продукцию на «Улице мастеров». В мемориальном доме будет показана театрализованная экскурсия «Чембар… он все тот же…».

В течение дня будут организованы экскурсии по музею. Артисты камерного театра «Голос поэта» представят зрителям программу о творчестве великого критика. Поимский историко-архитектурный музей покажет отрывок фольклорного праздника «Поимская кадриль».

Также будет показана музыкальная программа «Белинский и музыка» с участием пензенских артистов, сообщает пресс-служба областного правительства.