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На лермонтовский праздник в «Тарханы» из Пензы можно будет доехать за 500 рублей

10:40 | 02.07.2018 | Культура

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Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Билет на автобус из Пензы в государственный музей-заповедник «Тарханы», расположенный в Белинском районе, на 47-й всероссийский лермонтовский праздник 7 июля и обратно будет стоить 500 рублей.

На лермонтовский праздник в «Тарханы» из Пензы можно будет доехать за 500 рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Транспорт будет отправляться с Привокзальной площади с 8.00 до 10.00 по мере наполнения.

Отправление из «Тархан» в Пензу намечено в период с 14.00 до 16.00.

Вход на территорию музея-заповедника для посетителей будет бесплатным, сообщается на сайте учреждения культуры.

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Двухдневный лермонтовский праздник поэзии, который пройдет в 47-й раз, начнется в Пензе утром в пятницу, 6 июля. Запланированы дефиле в исторических костюмах, выставка рисунков, ярмарка народных умельцев, работа «Литературного привала», возложение цветов к бюсту поэта и концерт.

Праздник продолжится 7 июля в музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе, куда ежегодно съезжаются почитатели таланта Михаила Лермонтова.

Ожидается, что гостями мероприятия станут актер Сергей Маховиков, певцы Марина Девятова и Глеб Матвейчук, оркестр волынщиков из Москвы, поэты Константин Фролов и Адам Ахматукаев, а также исполнительница Марта Серебрякова. Ведущим будет заслуженный артист России Сергей Казаков.

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