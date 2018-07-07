Около 800 человек отправились на автобусах в «Тарханы» на лермонтовский праздник Культура

Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Около 800 человек отправились на специально выделенных автобусах из Пензы в Белинский район, чтобы принять участие во всероссийском лермонтовском празднике в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в субботу, 7 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мэрии уточнили, что перевозка пассажиров была организована городским управлением транспорта и связи во взаимодействии с предприятиями-перевозчиками — на Привокзальную площадь было подано восемь автобусом большого класса.

«Их отправка осуществлялась по мере заполнения», — пояснили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский лермонтовский праздник в Пензенской области рассчитан на два дня. Старт ему был дан в Пензе накануне.

В субботу, 7 июля, торжества организованы в музее-заповеднике «Тарханы», где гости возложат цветы к могиле поэта, примут участие в творческой встрече с писателями и артистами, а также посетят церемонию вручения премии имени М.Ю. Лермонтова.