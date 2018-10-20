Пензенский драмтеатр представит спектакль «В зале есть врач?» на Кипре Культура

Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. Делегация пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в предстоящее воскресенье, 21 октября, отправится на Кипр, чтобы показать спектакль «В зале есть врач?» в рамках проекта «Российские театральные сезоны на Кипре».

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Постановку сыграют в двух городах: 24 октября — в Пафосе на сцене театра «Маркидио», 26 октября — в муниципальном учреждении культуры Строволоса, пригорода Никосии. Спектакли будут идти в сопровождении субтитров на греческом и английском языках.

В спектакле заняты Сергей Казаков, Сергей Дрожжилов, Альбина Смелова, Алексей Болдырев, Илья Кочетков и Юлия Кузнецова.

В проекте «Российские театральные сезоны на Кипре» также участвуют владимирский академический театр драмы, тульский государственный ТЮЗ, челябинский государственный драматический молодежный театр, сообщается на сайте пензенского учреждения культуры.