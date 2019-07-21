В пензенской филармонии организуют «Дни французского органа» Культура

Пенза, 21 июля 2019. PenzaNews. Выступления в рамках проекта «Дни французского органа» состоятся в пензенской областной филармонии в сентябре.

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В четверг, 19 сентября, даст концерт мультиинструменталист, профессор версальской консерватории Францис Видил. Его особенность состоит в том, что он играет не только на органе, но и на фортепиано, трубе и ударных.

В Пензе французский музыкант представит программу «Мишель Легран и великие музыкальные легенды».

22 сентября выступит титулярный органист храма святого Назария в Санари-сюр-Мер Брис Монтанью.

В его исполнении прозвучат произведения Иоганна Баха, Георга Муффата, Феликса Мендельсона-Бартольди, Сезара Франка, Марселя Дюпре, Мориса Дюфурле, Тьерри Эскейша и Оливье Мессиана, сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».