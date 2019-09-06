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В Пензе будет открыта выставка молодых художников

08:57 | 06.09.2019 | Культура

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Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Выставка работ молодых художников будет открыта в губернаторском доме Пензы во вторник, 10 сентября.

В Пензе будет открыта выставка молодых художников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Специалисты музея приступили к монтажу экспозиции в залах. Среди экспонатов есть живописные полотна и работы, выполненные в графике.

Как сообщила ИА «PenzaNews» ученый секретарь картинной галереи имени К.А. Савицкого Ирина Дорошенко, посетители смогут увидеть в общей сложности около 60 произведений 17 авторов.

По ее словам, все они являются выпускниками пензенского художественного училища, некоторые из них участвовали в проекте «Вернисаж дебютантов».

В числе авторов, чьи работы будут представлены на выставке, Ирина Дорошенко назвала Ильдара Акжигитова, Екатерину Арзютову, Артема Балакина, Анну Борисову, Светлану Король и Алексея Головченко.

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