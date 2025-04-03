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Пензенские творческие коллективы в День единения России и Белоруссии выступили на сцене Дворца республики в Минске

10:23 | 03.04.2025 | Культура

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Пенза, 3 апреля 2025. PenzaNews. Ведущие творческие коллективы Пензенской области приняли участие в концерте в честь Дня единения России и Белоруссии, который состоялся во Дворце республики в Минске.

Пензенские творческие коллективы в День единения России и Белоруссии выступили на сцене Дворца республики в Минске

Фото: Pnzreg.ru

«Большая честь — выйти на эту сцену с лучшими российскими и белорусскими артистами, сравнимая с выступлением в Кремле. [...] Пензенскую область представляли губернаторская симфоническая капелла, заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова, заслуженный коллектив народного творчества РФ хореографический ансамбль «Вензеля», солистка ансамбля русской этнической музыки «Миряне» Анастасия Легошина и другие», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале поздно вечером в минувшую среду, 2 апреля.

Как отмечает пресс-служба правительства Пензенской области, в День единения народов России и Белоруссии творческие коллективы региона выступили не только во Дворце республики: концерт состоялся на Ратушной площади Минска, где была организована ярмарка пензенских товаров.

Культурная программа дней Пензенской области в Белоруссии включает также выступления в Могилеве и Бресте. Концерты будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.


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