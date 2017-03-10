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Замглавы Минпромторга примет участие в пензенском форуме «InnoMed»

16:06 | 10.03.2017 | Экономика

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб примет участие в IV межрегиональном форуме «InnoMed-2017», который пройдет в Пензе 13–15 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инновационной политики региона.

Замглавы Минпромторга примет участие в пензенском форуме «InnoMed»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что форум включен в план мероприятий федерального ведомства на 2017 год.

«Принято положительное решение по организации экспозиции Минпромторга России на выставке форума, достигнута договоренность о предоставлении информационной поддержки», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», программа форума «InnoMed-2017» в Пензе включает в себя пленарное заседание на тему «Развитие медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 года» и церемонию подписания соглашений.

Также предусмотрена работа по секциям: «Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Импорт/экспорт и локализация производств медицинских изделий на территории Российской Федерации: проблемы и пути их решения», «Механизмы государственной поддержки производителей медицинской продукции. Возможности институтов развития».

Во второй день мероприятия намечены осмотр производственно-технологических возможностей технопарка «Рамеев» и знакомство с центром доклинических исследований. Также состоятся семинары «Порядок подготовки документов на проведение клинических исследований медицинских изделий» и «Проблемы внедрения во врачебную практику новых высокотехнологичных медицинский изделий отечественного производства».

В третий день форума участники получат возможность посетить предприятия кластеров Пензенской области.
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