19:19:22 Понедельник, 20 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенский губернатор потребовал повысить зарплату на промышленных предприятиях

10:55 | 20.03.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал повысить зарплату работникам промышленных предприятий.

Пензенский губернатор потребовал повысить зарплату на промышленных предприятиях

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По индексу промышленного производства […] мы в 2016 году по сравнению с 2015 годом сработали на 103,7%. Темп роста — выше российского на 3%. Два месяца этого года мы работаем с плюсом по отношению к прошлому году. […] Если предприятия работают [...], то должна повышаться и заработная плата», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 марта.

Иван Белозерцев предположил, что руководители промышленных и сельхозпредприятий не принимают должных мер в этом направлении.

«У нас средняя заработная плата растет, но за счет продвинутых, эффективных промышленных предприятий и крупных холдингов в сфере сельского хозяйства. Поэтому есть граждане, которые не получают хорошую заработную плату, несмотря на то, что экономическая эффективность предприятия выросла за последние два года», — отметил губернатор.

Он поручил главам администраций муниципальных образований активнее включаться в эту работу.

«Интересы людей нужно отстаивать, поэтому приглашайте на встречи и круглые столы руководителей промышленных предприятий, которые работают в городах, районах Пензенской области, в сфере малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, анализируйте ситуацию по зарплате вместе с ними. Необходимо более наступательно ставить вопрос о повышении заработной платы рабочим», — сказал Иван Белозерцев.
Актуальное
Читайте также
В Пензе стартовал прием заявок на фестиваль «Мой выбор — жизнь и здоровье» В Пензе пройдут Артемовские чтения
В Кузнецке девушка подозревается в краже денег из квартиры путем подбора ключа В Кузнецке осуждена женщина, укравшая у мужчины телефон во время медленного танца
В Пензе задержан мужчина, пытавшийся сбыть более 100 SIM-карт без договора «Термодом» допустил нарушение при переносе сроков строительства дома в «Спутнике»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама