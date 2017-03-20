Пензенский губернатор потребовал повысить зарплату на промышленных предприятиях Экономика

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал повысить зарплату работникам промышленных предприятий.

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«По индексу промышленного производства […] мы в 2016 году по сравнению с 2015 годом сработали на 103,7%. Темп роста — выше российского на 3%. Два месяца этого года мы работаем с плюсом по отношению к прошлому году. […] Если предприятия работают [...], то должна повышаться и заработная плата», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 марта.

Иван Белозерцев предположил, что руководители промышленных и сельхозпредприятий не принимают должных мер в этом направлении.

«У нас средняя заработная плата растет, но за счет продвинутых, эффективных промышленных предприятий и крупных холдингов в сфере сельского хозяйства. Поэтому есть граждане, которые не получают хорошую заработную плату, несмотря на то, что экономическая эффективность предприятия выросла за последние два года», — отметил губернатор.

Он поручил главам администраций муниципальных образований активнее включаться в эту работу.

«Интересы людей нужно отстаивать, поэтому приглашайте на встречи и круглые столы руководителей промышленных предприятий, которые работают в городах, районах Пензенской области, в сфере малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, анализируйте ситуацию по зарплате вместе с ними. Необходимо более наступательно ставить вопрос о повышении заработной платы рабочим», — сказал Иван Белозерцев.