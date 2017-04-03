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Пензенский губернатор призвал сохранить темпы экономического развития региона

09:15 | 03.04.2017 | Экономика

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Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников, курирующих промышленный сектор, сделать все возможное для сохранения темпов экономического развития региона.

Пензенский губернатор призвал сохранить темпы экономического развития региона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В целом обстановка неплохая, но мы не должны расслабляться, поэтому главная задача — сохранить темпы экономического развития Пензенской области, особенно в работе промышленных предприятий», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 3 апреля.

Иван Белозерцев поручил зампреду регионального правительства Валерию Беспалову проработать вопрос о максимально эффективном расходовании 100 млн. рублей, которые заложены в бюджете региона на 2017 год на поддержку промпредприятий.

«Нужно предусмотреть более эффективное их использование, […] чтобы как можно больше предприятий могли воспользоваться этими средствами», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным Пензастата, индекс промышленного производства в Пензенской области по итогам января и февраля 2017 года сложился на уровне 104,9%, что выше среднероссийского показателя на 5 процентных пунктов.

По индексу промпроизводства Пензенская область занимает восьмое место среди регионов Приволжского федерального округа.
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