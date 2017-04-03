Пензенский губернатор призвал сохранить темпы экономического развития региона Экономика

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников, курирующих промышленный сектор, сделать все возможное для сохранения темпов экономического развития региона.

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«В целом обстановка неплохая, но мы не должны расслабляться, поэтому главная задача — сохранить темпы экономического развития Пензенской области, особенно в работе промышленных предприятий», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 3 апреля.

Иван Белозерцев поручил зампреду регионального правительства Валерию Беспалову проработать вопрос о максимально эффективном расходовании 100 млн. рублей, которые заложены в бюджете региона на 2017 год на поддержку промпредприятий.

«Нужно предусмотреть более эффективное их использование, […] чтобы как можно больше предприятий могли воспользоваться этими средствами», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным Пензастата, индекс промышленного производства в Пензенской области по итогам января и февраля 2017 года сложился на уровне 104,9%, что выше среднероссийского показателя на 5 процентных пунктов.

По индексу промпроизводства Пензенская область занимает восьмое место среди регионов Приволжского федерального округа.