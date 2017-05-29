Реализация проекта «МФЦ для бизнеса» разочаровала пензенского губернатора Экономика

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подверг критике качество подготовки специалистов МФЦ, взаимодействующих с бизнесом.

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«Перед началом форума предпринимателей [«Время новых возможностей», прошедшего 24 мая] участникам демонстрировали экспозицию работы МФЦ с бизнесом. Сам пробовал получить консультацию по ряду вопросов и увидел, что не все хорошо у нас в этой сфере, то ли не за тот стол я сел, непонятно. Задаешь вопросы — не всегда отвечают», —поделился глава региона своими впечатлениями в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 29 мая.

Иван Белозерцев добавил, что ответственным лицам необходимо выяснить, с какими именно вопросами предприниматели обращаются в МФЦ и какая помощь пока оказывается им не на должном уровне.

«Сжато, грамотно, доступно людям нужно объяснять, чтобы они уходили и были удовлетворены», — поставил задачу губернатор.

Он поручил заместителям председателя правительства Пензенской области Валерию Беспалову и Андрею Лузгину, а также директору учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Надежде Козенко использовать опыт Татарстана в работе МФЦ.