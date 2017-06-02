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В Пензе конкурс на предоставление статуса резидента парка «Союз» продлится до 1 июля

09:44 | 02.06.2017 | Экономика

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Прием документов на участие в конкурсе на предоставление статуса резидента индустриального парка «Союз», расположенного на улице Центральной в Пензе, продлится до 1 июля.

В Пензе конкурс на предоставление статуса резидента парка «Союз» продлится до 1 июля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участники могут претендовать на размещение на земельном участке общей площадью более 4,9 га. Приоритетными направлениями для резидентов являются организация предприятия в сфере промышленного производства и сопутствующего сервиса.

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Заявки на конкурс принимаются по будням с 9.00 до 18.00 на улице Кураева, 36А.

По словам министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, резидентство в новом индустриальном парке позволит инвесторам в несколько раз снизить временные затраты, необходимые для подготовки и запуска новых видов производств.

«Наряду с этим, резиденты смогут получить весь спектр услуг по обслуживанию основного производства: энерго- и теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, а также дополнительные юридические услуги, предоставляемые управляющей компанией — «Корпорацией развития Пензенской области», — цитирует Сергея Капралова пресс-служба регионального министерства экономики.
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