В Пензенской области будет внедрен региональный экспортный стандарт Экономика

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Пензенская область вошла в число регионов, где в пилотном режиме будет внедряться стандарт деятельности региональных органов исполнительной власти по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности, или региональный экспортный стандарт.

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Данный проект разработан АО «Российский экспортный центр». В него вошли 20 регионов, в том числе шесть из Приволжского федерального округа.

Стандарт предполагает реализацию в регионе комплекса мер по стимулированию экспортной деятельности компаний, формированию эффективной инфраструктуры поддержки экспортеров и создание системы подготовки кадров для торговых представительств Российской Федерации.

В соответствии с дорожной картой запланировано увеличение числа экспортеров и объемов производимой ими продукции, расширение географии поставок, а также создание условий развития несырьевого экспорта.

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По словам министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, в регионе проводится активная внешнеэкономическая политика, оказывается поддержка ориентированным на экспорт предприятиям, организовываются бизнес-миссии, в том числе в зарубежные страны, а также создаются условия для расширения существующих рынков сбыта.

«Продукция пензенских предприятий поставляется в 78 стран ближнего и дальнего зарубежья. Внедрение регионального стандарта будет способствовать дальнейшему развитию экспортной среды», — цитирует Сергея Капралова пресс-служба министерства экономики Пензенской области.