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Пензенская область отличилась в обучении команд моногородов — Илья Кривогов

13:13 | 11.07.2017 | Экономика

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Власти Пензенской области смогли обеспечить обучение команд всех четырех муниципальных образований, имеющих статус моногорода — Заречного, Никольска, Сердобска и Мокшана. Об этом сообщил генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов.

Пензенская область отличилась в обучении команд моногородов — Илья Кривогов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Не все регионы смогли обеспечить обучение команд. Пензенская область здесь отличается в лучшую сторону», — отметил он в ходе совещания в правительстве региона во вторник, 11 июля.

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По мнению Ильи Кривогова, организованное в Москве обучение помогает «перезагрузить менталитет» руководства моногородов.

Обращаясь к участникам совещания, он пояснил, что представители фонда хотели бы услышать, какие проекты могут вывести моногорода на новый уровень.

«Мы формируем портфель, и хотелось бы, чтобы города Пензенской области были передовиками и до конца года мы вышли не на одну, а на две и три сделки», — сказал гендиректор фонда.

Илья Кривогов напомнил, что организация готова предоставить средства на реализацию инвестпроектов, реализуемых в моногородах.
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