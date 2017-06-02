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﻿ Фонд развития моногородов готов поддержать проекты Пензенской области

11:09 | 02.06.2017 | Экономика

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Санкт-Петербург, 2 июня 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Внешэкономбанка, член наблюдательного совета Фонда развития моногородов Ирина Макиева выразила готовность оказать поддержку Пензенской области при реализации стратегических проектов в ходе встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

﻿ Фонд развития моногородов готов поддержать проекты Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы можем построить инженерную инфраструктуру для того, чтобы удешевить проект, в частности, дорогу. Задача фонда в целом — синхронизировать все усилия и меры поддержки для того, чтобы проект заработал», — сказала она, комментируя слова главы региона о подготовке заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития в Сердобске, которую планируется направить в Минэкономразвития России в июне.

Ирина Макиева проинформировала Ивана Белозерцева о том, что Пензенская область при выполнении ряда условий может получить в качестве финансовой помощи до 200 млн. рублей, сообщает пресс-служба облправительства.
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