Изменен размер субсидий пяти районам Пензенской области на выплаты семьям на покупку жилья
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Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности губернатора Валерий Савин подписал постановление облправительства, которым утверждены изменения в распределение субсидий из федерального и регионального бюджетов, выделяемых в 2017 году пяти районам Пензенской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья.
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В частности, уменьшен размер субсидии Нижнему Ломову — вместо 2 млн. 660 тыс. рублей он получит 2 млн. 170 тыс. рублей.
В бюджет Лопатинского района поступит субсидия в размере 456,2 тыс. рублей вместо 456,1 тыс. рублей, Наровчатского — 1 млн. 33,1 вместо 1 млн. 33 тыс. рублей.
На выплаты молодым семьям в Никольский район направят почти на 200 тыс. рублей больше — 1 млн. 658 тыс. рублей вместо 1 млн. 482 тыс. рублей.
Субсидия Пачелмскому району уменьшится с 1 млн. 133 тыс. рублей до 1 млн. 132,8 тыс. рублей.