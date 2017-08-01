Изменен размер субсидий пяти районам Пензенской области на выплаты семьям на покупку жилья Экономика Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности губернатора Валерий Савин подписал постановление облправительства, которым утверждены изменения в распределение субсидий из федерального и регионального бюджетов, выделяемых в 2017 году пяти районам Пензенской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В частности, уменьшен размер субсидии Нижнему Ломову — вместо 2 млн. 660 тыс. рублей он получит 2 млн. 170 тыс. рублей. В бюджет Лопатинского района поступит субсидия в размере 456,2 тыс. рублей вместо 456,1 тыс. рублей, Наровчатского — 1 млн. 33,1 вместо 1 млн. 33 тыс. рублей. На выплаты молодым семьям в Никольский район направят почти на 200 тыс. рублей больше — 1 млн. 658 тыс. рублей вместо 1 млн. 482 тыс. рублей. Субсидия Пачелмскому району уменьшится с 1 млн. 133 тыс. рублей до 1 млн. 132,8 тыс. рублей. Нашли ошибку в тексте?

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