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Изменен размер субсидий пяти районам Пензенской области на выплаты семьям на покупку жилья

09:06 | 01.08.2017 | Экономика

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Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности губернатора Валерий Савин подписал постановление облправительства, которым утверждены изменения в распределение субсидий из федерального и регионального бюджетов, выделяемых в 2017 году пяти районам Пензенской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья.

Изменен размер субсидий пяти районам Пензенской области на выплаты семьям на покупку жилья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, уменьшен размер субсидии Нижнему Ломову — вместо 2 млн. 660 тыс. рублей он получит 2 млн. 170 тыс. рублей.

В бюджет Лопатинского района поступит субсидия в размере 456,2 тыс. рублей вместо 456,1 тыс. рублей, Наровчатского — 1 млн. 33,1 вместо 1 млн. 33 тыс. рублей.

На выплаты молодым семьям в Никольский район направят почти на 200 тыс. рублей больше — 1 млн. 658 тыс. рублей вместо 1 млн. 482 тыс. рублей.

Субсидия Пачелмскому району уменьшится с 1 млн. 133 тыс. рублей до 1 млн. 132,8 тыс. рублей.
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