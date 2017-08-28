Индекс промпроизводства в Пензенской области составил за январь–июль 103,6% Экономика

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области 103,6% за январь–июль 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по региону.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно сведениям Пензастата, в сфере добычи полезных ископаемых отмечается спад — 87,4%.

Рост зафиксирован в обрабатывающих производствах — 103,9%, а также по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» — 112,4%.

По виду деятельности «Обеспечению электроэнергией, газом и паром» показатель составил 98,6%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с января по июль 2017 года пензенские предприятия отгрузили продукцию более чем на 114 млрд. рублей. Ими обеспечено поступление налогов и сборов в бюджет Пензенской области в сумме 16,3 млрд. рублей, что составляет 102,5% к аналогичному периоду прошлого года.