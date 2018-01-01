Пензенский губернатор призвал привлечь в бюджет как можно больше федеральных средств Экономика

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал министров сделать все возможное для привлечения в бюджет Пензенской области большего количества федеральных средств.

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«Министрам, членам правительства [поручаю] приступить к подготовке предложений в проект бюджета Пензенской области на 2018 год. К этой важной работе мы должны приступить уже сейчас. […] Задача одна — как можно больше денежных средств получить из федерального бюджета на наши полномочия, на решение наших проблем и задач», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 18 сентября.

Иван Белозерцев подчеркнул, что все министры Пензенской области должны лично поехать в Москву для работы в федеральных ведомствах.

«Берите с собой заместителей, разбирайтесь. Опоздаем сегодня — […] мы потеряем в в финансах, а значит в ремонте каких-то объектов, приобретении оборудования и так далее. Надо работать сейчас», — добавил губернатор.

Также он сообщил, что лично анализирует все подписанные постановления правительства России о распределении субсидий регионам.

«Я анализирую в сравнении с другими регионами России, Приволжского федерального округа. Если регионы […] по численности как и наши, я сразу задаю вопрос, если у нас субсидия меньше: «А почему у них субсидия больше?» — пояснил Иван Белозерцев.