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Китайцы намерены вместе с Пензенской областью развивать туризм и обмен студентами

12:06 | 26.09.2017 | Экономика

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Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Члены делегации города Баоцзи провинции Шэньси Китая выразили намерение развивать туристическое направление и организовать обмен студентами в ходе встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым во вторник, 26 сентября.

Китайцы намерены вместе с Пензенской областью развивать туризм и обмен студентами

Фото: Pnzreg.ru

В частности, в Пензу с рабочим визитом прибыли мэр города Баоцзи Си Цзиньцай, президент станкостроительной компании «Баоцзи» Ли Цян и руководители профильных ведомств.

Приветствуя гостей, Иван Белозерцев отметил, что Пензенскую область и Китай связывают годы успешного торгово-экономического сотрудничества — у региона налажены связи с провинциями Сычуань, Хубэй, Цзянси.

Мэр города Баоцзи выразил заинтересованность в разностороннем сотрудничестве с областью.

«Цель нашего приезда — изучить новые возможности совместной деятельности. Мы посмотрели пензенские производства, у вас хорошие основы для развития промышленности», — сказал Си Цзиньцай.

Глава региона заверил его, что в Пензенской области готовы всесторонне поддерживать китайских инвесторов.

«Приглашаем вас к сотрудничеству, предлагаем организовать поставки пензенской продукции, и будем приветствовать, если вы приступите к активной деятельности на территории региона», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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