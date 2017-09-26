Китайцы намерены вместе с Пензенской областью развивать туризм и обмен студентами Экономика Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Члены делегации города Баоцзи провинции Шэньси Китая выразили намерение развивать туристическое направление и организовать обмен студентами в ходе встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым во вторник, 26 сентября. Фото: Pnzreg.ru В частности, в Пензу с рабочим визитом прибыли мэр города Баоцзи Си Цзиньцай, президент станкостроительной компании «Баоцзи» Ли Цян и руководители профильных ведомств. Приветствуя гостей, Иван Белозерцев отметил, что Пензенскую область и Китай связывают годы успешного торгово-экономического сотрудничества — у региона налажены связи с провинциями Сычуань, Хубэй, Цзянси. Мэр города Баоцзи выразил заинтересованность в разностороннем сотрудничестве с областью. «Цель нашего приезда — изучить новые возможности совместной деятельности. Мы посмотрели пензенские производства, у вас хорошие основы для развития промышленности», — сказал Си Цзиньцай. Глава региона заверил его, что в Пензенской области готовы всесторонне поддерживать китайских инвесторов. «Приглашаем вас к сотрудничеству, предлагаем организовать поставки пензенской продукции, и будем приветствовать, если вы приступите к активной деятельности на территории региона», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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