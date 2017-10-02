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Губернатор призвал подготовить проект бюджета Пензенской области до 20 октября

11:06 | 02.10.2017 | Экономика

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил представителям министерства финансов Пензенской области подготовить проект бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов до 20 октября.

Губернатор призвал подготовить проект бюджета Пензенской области до 20 октября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Доложите мне, затем обсудим на [заседании в] правительстве», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 2 октября.

Иван Белозерцев также предложил продолжить практику по проведению публичных слушаний в Законодательном собрании Пензенской области, во время которых все заинтересованные лица могут высказать свои замечания и комментарии.

«С участием депутатского корпуса, представителей общественных организаций нужно это сделать. Учесть мнения и предложения и наших граждан, и наказы, которые прозвучали», — пояснил губернатор.

Он добавил, что к анализу наказов избирателей необходимо подключить министров.

«Неважно, от какой политической партии [наказы] поступят. Надо их внимательно изучить, потому что это проблемы, которые касаются наших граждан», — сказал Иван Белозерцев.
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