15:49:19 Понедельник, 23 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Белозерцев нацелил пензенское правительство на поддержку проекта Simem и «Бетониума»

12:11 | 23.10.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев нацелил членов правительства Пензенской области на всестороннюю поддержку совместного проекта компании Simem и комбината «Бетониум», в рамках которого в 2018 году планируется начать выпуск строительных бетонокомплектов.

Белозерцев нацелил пензенское правительство на поддержку проекта Simem и «Бетониума». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это будет одна из самых больших и современных линий производств в Российской Федерации по производству сборных многоэтажных домов. Это даст возможность увеличить объем строительства качественного современного жилья. Нам всячески нужно поддержать эту компанию», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

Читайте также

Губернатор в Италии посетил фирму, которая вскоре начнет производство в Пензенской области

Он сообщил, что компания Simem уже частично подготовила оборудование для пензенского домостроительного комбината.

По словам Ивана Белозерцева, в настоящее время в АО «Корпорация развития Пензенской области» находится заявка на выделение фирме 200–250 млн. рублей.

«Нам нужно обязательно оказать компании помощь в получении кредитных средств для реализации этого проекта», — сказал губернатор.
Актуальное
Читайте также
Номинальный денежный доход пензенцев за девять месяцев превысил 250 млрд. рублей В Пензенской области за девять месяцев введено около 500 тыс. кв. метров жилья
В Пензенской области выборочно проверят законность строительства частных домов В Пензенской области детей, чьи родители пьют, поместят в больницы на Новый год
Специалисты «Пензаэнерго» выявили 1,7 тыс. случаев безучетного потребления электроэнергии Малообеспеченные пензенские семьи получат продукты на зиму
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама