Белозерцев нацелил пензенское правительство на поддержку проекта Simem и «Бетониума» Экономика

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев нацелил членов правительства Пензенской области на всестороннюю поддержку совместного проекта компании Simem и комбината «Бетониум», в рамках которого в 2018 году планируется начать выпуск строительных бетонокомплектов.

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«Это будет одна из самых больших и современных линий производств в Российской Федерации по производству сборных многоэтажных домов. Это даст возможность увеличить объем строительства качественного современного жилья. Нам всячески нужно поддержать эту компанию», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

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Он сообщил, что компания Simem уже частично подготовила оборудование для пензенского домостроительного комбината.

По словам Ивана Белозерцева, в настоящее время в АО «Корпорация развития Пензенской области» находится заявка на выделение фирме 200–250 млн. рублей.

«Нам нужно обязательно оказать компании помощь в получении кредитных средств для реализации этого проекта», — сказал губернатор.