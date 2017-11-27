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Путин выделил 12 млн. рублей на ремонт больницы в Пензе и дома ветеранов в Сердобске

11:32 | 27.11.2017 | Экономика

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Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. 12 млн. рублей будет направлено на ремонт двух учреждений в Пензенской области из резервного фонда президента России в соответствии с распоряжением, которое глава государства Владимир Путин подписал 25 ноября.

Путин выделил 12 млн. рублей на ремонт больницы в Пензе и дома ветеранов в Сердобске

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, на капитальный ремонт помещения клинической больницы №4 в Пензе предусмотрено около 6,6 млн. рублей.

Еще 5,4 млн. рублей решено направить на капитальный ремонт здания сердобского дома ветеранов.

Всего данным распоряжением распределены средства в размере около 1,2 млрд. рублей. Их получат пять ведомств — Минздрав, Минобрнауки, Минобразования, Минтруд и Минспорт, которые должны проследить за целевым расходованием денег.
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