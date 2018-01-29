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В бюджет Пензенской области внесут изменения

15:16 | 29.01.2018 | Экономика

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Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Изменения предлагается внести в бюджет Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов в ходе 5-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона в предстоящий вторник, 30 января.

В бюджет Пензенской области внесут изменения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, корректировки обусловлены необходимостью включения средств на погашение кредиторской задолженности по принятым в 2017 году обязательствам, приведения параметров госдолга в соответствие с условиями измененных в декабре соглашений с Минфином РФ о предоставлении бюджетных кредитов, уточнения остатков средств на счетах, а также размера нaлоговых и неналоговых доходов.

С учетом вносимых изменений доходы бюджета Пензенской области планируется уменьшить на 2018 год до 53,5 млрд. рублей, на 2019 — до 44,9 млрд. рублей, на 2020 — до 47,3 млрд. рублей.

Расходы на 2018 год намечено увеличить до 54,1 млрд. рублей, на 2019 и 2020 — уменьшить до 44,9 млрд. и 47,3 млрд. рублей соответственно.

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В частности, предлагается увеличить расходы бюджета почти на 819 млн. рублей в связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности по принятым в 2017 году обязательствам, из них на обеспечение деятельности госучреждений и органов госвласти Пензенской области более 108 млн. рублей, а также около 45 млн. рублей — на реализацию мероприятий в сфере информатизации деятельности исполнительных органов госвласти региона.

C учетом вносимых изменений верхний предел госдолга Пензенской области составит: на 1 января 2019 года — 20 млрд. 678 млн. 808 тыс. рублей, или 61% от общего годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений; на 1 января 2020 года — 20 млрд. 521 млн. 857 тыс. рублей (58%), на 1 января 2021 года — 20 млрд. 364 млн. 852 тыс. рублей (55%).
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