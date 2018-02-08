Пензенский губернатор проинформировал вице-премьера РФ о развитии региона в 2017 году Экономика

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака об итогах социально-экономического развития региона в 2017 году и ходе исполнения бюджета.

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«В Пензенской области уменьшается размер госдолга. За последние два года произошло снижение с 85% до 60%. […] Объем долга находится на экономически безопасном уровне и не превышает ограничений, установленных бюджетным законодательством и Минфином России», — сказал он в ходе рабочей встречи с вице-премьером в Москве.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в 2017 году была проведена реструктуризация задолженности региона по бюджетным кредитам из федеральной казны в объеме 8,2 млрд. рублей путем предоставления рассрочки погашения до 2025 года.

По данным министерства финансов Пензенской области, уровень госдолга на 1 января 2018 года составлял 20,2 млрд. рублей.

На 1 января 2017 года государственный долг региона равнялся 21,2 млрд. рублей.